Mauro Icardi e Wanda Nara, lei ammette di avere una storia con L-Gante da tre anni

L'annuncio del rapper in una diretta Instagram. "Abbiamo tutti contro", ha ammesso la showgirl alla televisione argentina. E sulle tensioni con il calciatore: "Nessun ex può dirti con chi stare"

Wanda Nara e il rapper argentino L-Gante, al secolo Elian Ángel Valenzuela, hanno sorpreso i fan ammettendo pubblicamente di essere legati da tre anni. La rivelazione è arrivata durante una diretta Instagram che ha lasciato perplessi molti follower, soprattutto per le tempistiche fornite. A dichiarare apertamente la durata della relazione è stato L-Gante, affermando di essere nel pieno dei festeggiamenti per il loro terzo anniversario. Questo nonostante, fino a poco tempo fa, Wanda apparisse ancora legata all'ex marito Mauro Icardi, presente accanto a lei nei momenti difficili, come durante la scoperta della sua malattia e la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2023.

"Abbiamo tutti contro" La storia d'amore tra Wanda e L-Gante non ha ricevuto il consenso delle rispettive famiglie e dei loro conoscenti. "Abbiamo tutti contro", ha confessato Nara in un’intervista alla televisione argentina. L'età e le differenze di background sembrano essere le principali cause di critica. La showgirl ha detto che il rapper le ha fatto ricordare "la Wanda del quartiere" riportandola alla sua "essenza, smentendo al contempo qualsiasi progetto più serio: "Non è che stiamo progettando di avere dei figli o una famiglia, vogliamo divertirci" Approfondimento Mauro Icardi chiede il divorzio da Wanda Nara in Italia

Il rapporto teso con Mauro Icardi Wanda Nara ha inoltre rivelato che Icardi non ha mai accettato la relazione con L-Gante. "Nessun ex può dirti con chi stare", ha sottolineando, riferendosi alla distanza che ormai la separa col calciatore. Le tensioni sono culminate di recente quando Wanda ha denunciato Icardi alle autorità per costringerlo a lasciare un appartamento di sua proprietà, concesso inizialmente per un breve periodo ma che il calciatore si sarebbe rifiutato di sgomberare. Leggi anche Wanda Nara si separa di nuovo da Mauro Icardi: "Non ha funzionato"