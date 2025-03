Icardi e Wanda Nara ufficialmente separati, il divorzio va avanti

Il Tribunale di Milano ha dichiarato ieri la separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, accogliendo la richiesta dell'ex calciatore dell'Inter. Ma da quanto si apprende, restano aperte tutte le altre questioni, ossia come gestire i figli e come dividere il grande patrimonio della coppia. Il provvedimento è arrivato nonostante l’assenza di Wanda Nara all’udienza dell’11 marzo scorso, e rappresenta un primo passo di una causa che continuerà nel corso delle prossime udienze, in Italia, per definire tutte le questioni legate al rapporto tra i due ex coniugi. In un secondo momento ci sarà poi una sentenza di divorzio.