Salto triplo, per Andy Diaz oro e record italiano ai Mondiali indoor

Con un unico salto da 17.80 (record italiano e miglior prestazione mondiale stagionale), Andy Diaz si è aggiudicato anche la medaglia d'oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica indoor in corso a Nanchino, in Cina. In due settimane Diaz ha ottenuto il successo agli Europei in Olanda e il titolo mondiale. L'argento è andato al cinese Zhu Yaming, con 17.27, bronzo per il brasiliano Almir Dos Santos, con 17.22.

Il record outdoor era già del saltatore italiano

Giornata no per l'altro italiano in gara, Simone Biasutti, che al quarto salto non valido ha chiuso la sua gara al decimo posto. Diaz, reduce dall'oro nel triplo agli Europei indoor (dopo il bronzo alle Olimpiadi di Parigi), ha centrato anche il nuovo record italiano. Il primato nazionale indoor apparteneva a Fabrizio Donato (coach di Diaz) con 17.73, realizzato a Parigi nel 2011. Il record outdoor (17.75 è già dell'atleta italo-cubano).