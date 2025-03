Gp Cina, qualifiche sprint: prima pole di Hamilton in Ferrari. VIDEO

Il sette volte campione del mondo ha girato in 1:30.849 e ha preceduto l'iridato in carica, su Red Bull, che ha avuto un ritardo di 0.018. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Settimo Kimi Antonelli su Mercedes. La gara Sprint è in programma domani a Shangai

Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima pole in rosso nelle qualifiche per la Sprint del Gp della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il ferrarista ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:30.849) e partirà in prima fila nella minigara accanto a Max Verstappen con la Red Bull, staccato di 18 millesimi. Seconda fila per Oscar Piastri con la McLaren e per l'altra rossa di Charles Leclerc, quarto e con un tempo di due decimi superiore al compagno. Solo sesta l'altra McLaren di Lando Norris, vincitore della prima gara della stagione in Australia, settimo l'italiano Kimi Antonelli su Mercedes. La gara sprint è in programma domani alle 4 ora italiana.