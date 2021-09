Venezia 78, The Lost Daughter, la recensione del film

Buona la prima. Funziona il debutto come regista Maggie Gyllenhaal. Certo The Lost Daughter in concorso alla 78.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia ( LA DIRETTA - LO SPECIALE ), non è un film perfetto. Tuttavia, seduce, inqeuieta e incanta. Un melò torbido e inquietante con la macchina da appresa attaccata ai protagonisti, come in certe pellicole di Godard Rispetto a La figlia Oscura, romanzo breve di Elena Ferrante, L’attrice sposta la vicenda dal sud Italia alla Grecia. Cosi l’incantevole isola di Spetses si trasforma in un teatro dove si incontrano e scontrano ragione e sentimento, anima e corpo.

The Lost Daugther, dal libro al film

“Quando ho finito di leggere La figlia oscura di Elena Ferrante, ho sentito che qualcosa di segreto e vero era stato detto ad alta voce. E fui disturbata e confortata da quella sensazione. Ho subito pensato a quanto più intensa sarebbe stata l’esperienza al cinema, con altre persone”. Con queste parole Gyllenhaal ha spiegato perché ha scelto di trasformare in un film il libro della scrittrice italiana

Tutto in the Lost Daughter è giocato sui rapporti con l’altro da sé. Non a caso la protagonista del film è un insegnante di letteratura comparata. Una quasi cinquantenne docente di Boston originaria di Leeds. Una signora in vacanza, una divorziata con due figlie adulte, convinta di non essere stata una buona madre. Ma l’incontro con una giovane Mamma risveglierà nell’accademica traumi rimossi e desideri sopiti., simili a falene su un cuscino.

Come una luculliana insalata greca, The Lost Daughter trabocca di ingredienti. Dal mito di Leda, la regina di Sparta sedotta da Zeus in versione cigno, alle poesie di Yeats, dai libri di Wystan Hugh Auden a la tempesta di Shakespeare, le citazioni si alternano alla vita da spiaggia con tanto di famiglia cafona e invadente. Il presente e il passato della protagonista danzano in un gioco di specchi e rimandi