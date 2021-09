Ultima notte a Soho. un trip negli anni Sessanta

“Così remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel passato”. Con questo celeberrimo Fitzgerald chiudeva il Grande Gatsby. Ma in questa ultima notte a Soho, non c’è traccia di qualsivoglia luce verde e nessuno crede in un futuro orgiastico. Anzi, Eloise, la giovane protagonista del film febbricita per gli anni Sessanta. Un topolino di campagna con il sogno di diventare stilista. Un'adolescente catapultata nella metropoli feroce che non fa prigioniere, ma solo vittime delle proprie illusioni. Bullizzata dalle compagne di scuola, in primis dalla arrogante Giocasta, la ragazza si rifugia nella musica d’antan e nei cinema dove si proietta Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono). Perché, come cantava Petula Clark: “The lights are much brighter there/You can forget all your troubles, forget all your cares/So go downtown/Things will be great when you're downtown/No finer place for sure downtown/Everything's waiting for you”.