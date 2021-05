Last Night in Soho, il teaser trailer del film con Anya Taylor-Joy

Last Night in Soho, cosa sappiamo

approfondimento

I migliori film da vedere a maggio

“Last Night in Soho” è un nuovo progetto di Edgar Wright. Il primo concluso dopo “Baby Driver” del 2017. Nel 2020 era stato proprio lui a commentare la pellicola in lavorazione: “Credo sia un film molto diverso da tutti quelli che io abbia fatto in precedenza. È un tipo di pellicola che mi è sempre piaciuto. Si parte in un modo e lentamente si cambia, trasformando il tutto in qualcosa di diverso. ‘Last Night in Soho’ si avvia con un’accezione particolarmente psicologica. Lentamente l’intensità aumenta. Mi piace poter girare film che appartengano a generi che non ho ancora esplorato”.

Si tratta di un thriller psicologico con al centro una giovane ragazza appassionata di fashion design. La protagonista è in grado di ritrovarsi negli anni ’60, dove ha modo di conoscere il proprio idolo, un’aspirante cantante dal grande talento. La Londra del tempo non è però ciò che sembra e il tempo sembra intanto andare a pezzi, con conseguenze insospettabili.

Ecco il cast del film: