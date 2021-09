Festival di Venezia 2021, Sundown: la recensione del film con Tim Roth

L'imprevedibilità della vita in un feroce dramma ambientato ad Acapulco e diretto dal regista Michel Franco. SEGUI LA DIRETTA Condividi:

Sundown, iil braccio violento del Messico approfondimento Tim Roth a Torino con la moglie. Oggi lezione al Museo del Cinema n un’epifania di realismo magico, Sundown gioca con l’apotropaico e i suoi simboli, Animali totemici si palesano come oracoli di sventura: dai pesci boccheggianti su cui si apre il film per finire come maiali che paiono dipinti da un Rembrant in crisi di panico. Si parte con un non luogo, ossia, il resort lussuoso ad Acapulco. Certo potrebbero essere ovunque i lattiginosi e facoltosi componenti della famigliola made in England. E solo il cocktail, in questo caso Il Margarita, echo en Mexico a determinare latitudine e longitudine della vacanza. Ma neppure l’ossequioso e solerte personale dell’albergo, tutti rigorosamente in sobria uniforme, può proteggerti dalla vita e dalle sue tragedie, Tra spiedini di picanha e capesante al limone, il destino si compie e nessuno po' farci niente. La vita e breve come dice il borracho sulla spiace. Sicché goditela, perché arriverà la morte e avrà i tuoi occhi, o quelli di qualcuno che ha il tuo sangue.

Tim Roth l'antieroe di Sundown approfondimento Festival di Venezia 2021, gli ospiti vip arrivano al Lido. FOTO Tim Roth, in sandali, t-shirt, in Bermuda e perpetua barba di tre giorni è il confuso e talvolta felice, antieroe di Sundown. Smagato, balbettant, Tim consuma birre e pesos alla ricerca di un tempo perduto e probabilmente mai trovato. Fassbinder diceva: “Se hai l’amore in corpo non serve giocare a Flipper”. Sicché, Roth molla tutto e abbraccia il mondo. Ma il Messico, fuori dai circuiti turistici, non è Disneyland. In questo Paese la violenza scorre a fiumi, più della Tequila. Non siamo più nell’Acapulco di Sinatra e Presley. E Lo capirà anche il personaggio interpretato da Charlotte Gainsbourg: tutto finisce Restano gli abbracci spezzati, gli amori ancillari e soprattutto l’oceano. Per citare i versi di Charles Baudelaire: “Uomo libero, sempre avrai caro il mare."