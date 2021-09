Venezia 78, oggi il doc su Ezio Bosso e film su strage Circeo. DIRETTA

Sesta giornata fitta di appuntamenti: in concorso l'adattamento del romanzo "L'evenement" di Annie Ernaux firmato da Audrey Diwan e "La caja" di Lorenzo Vigas. Fuori gara il racconto della strage del Circeo in "La scuola cattolica" di Stefano Mordini e il ritratto del musicista Ezio Bosso realizzato da Giorgio Verdelli in "Le cose che restano". Ieri “Sundown” di Michel Franco con Tim Roth, “Illusions Perdues” di Xavier Giannoli, il fantasy “Mona Lisa and The Blood Moon” e, fuori concorso, la coppia Servillo-Orlando