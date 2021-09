Festival di Venezia, oggi Roth e Servillo-Orlando. LA DIRETTA

Quinta giornata della Mostra del cinema di Venezia. Oggi debuttano in gara Tim Roth e Charlotte Gainsbourg in “Sundown”, di Michel Franco. È anche la giornata di “Illusions Perdues”, adattamento del capolavoro di Honoré de Balzac diretto da Xavier Giannoli, e del fantasy di Ana Lily Amirpour, “Mona Lisa and The Blood Moon”, con Kate Hudson. Fuori concorso la coppia formata da Toni Servillo, nei panni di capo di un gruppo di guardie carcerarie, e Silvio Orlando, in quelli di un boss detenuto, dà vita al dramma ambientato in una prigione in dismissione, con “Ariaferma”, di Leonardo di Costanzo. Ad Orizzonti è il giorno di Laura Bispuri e della conflittuale riunione di famiglia raccontata in “Il paradiso del pavone”, con Dominique Sanda, Alba Rohrwacher e Maya Sansa. Alle Giornate degli autori viene invece presentato nelle Notti veneziane il documentario "Spin time", di Sabina Guzzanti.

Ieri, fra gli altri, presentati “Il Buco” di Michelangelo Frammartino, secondo dei cinque film italiani in gara per il Leone d’oro, e il racconto ironico sul mondo del cinema di Gastón Duprat e Mariano Cohn, “Competencia Oficial” (LA RECENSIONE), con Penelope Cruz e Antonio Banderas. Debutto - fuori concorso - dell'horror psicologico/fantasy “Last night in Soho” di Edgar Wright, con Ania Taylor-Joy e Matt Smith.

Gli arrivi al Lido nel day 4. Il meglio del red carpet del 4 settembre.