Tim Roth a Torino con la moglie. Oggi lezione al Museo del Cinema

approfondimento

I cento biglietti disponibili sono andati esauriti nel giro di poche ore per la lezione in cui Roth parlerà delle tecniche recitative che ha sviluppato nel corso della sua fortunata carriera. Prima, però, l'attore si è concesso un lungo itinerario nelle strade del centro di Torino, tra via Carlo Alberto e via Lagrange, a piedi fino a cena. Le cronache locali riportano di alcuni incontri casuali con fan e semplici curiosi, vissuti con grande relax e disponibilità. Immancabili anche le visite nei luoghi più famosi della città, a cominciare da Palazzo Reale e Palazzo Madama per continuare con il Museo Egizio visitato sabato pomeriggio dopo un pranzo in Piazza Carignano. Poi Roth partirà per Venezia, dove sarà uno dei tanti ospiti internazionali presenti al prossimo Festival del Cinema al via mercoledì 1° settembre.