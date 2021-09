Festival di Venezia. oggi “Freaks Out” e “Halloween Kills”. DIRETTA

Ottava giornata con un programma fittissimo

Per la giornata di oggi, 8 settembre, gli appuntamenti sono tanti. In concorso per rappresentato il film italiano di Gabriele Mainetti "Freaks Out", con Claudio Santamaria, Fuori concorso “Halloween Kills” con Jamie Lee Curtis (a cui oggi verrà consegnato il Leone d’oro alla carriera). Per le Giornate degli Autori, è atteso “Il silenzio grande” di Alessandro Gassman.