Stefano Mordini trasporta sullo schermo il libro di Edoardo Albinati (vincitore del Premio Strega) che racconta il delitto del Circeo.

Dal bullismo al delitto del Circeo approfondimento Festival di Venezia 2021, i film fuori concorso. FOTO Sopraffare o essere sopraffatti. Non ci sono alternative per gli studenti di una prestigiosa scuola cattolica frequentata dagli studenti dell’alta borghesia romana. Maglioncini con lo scollo a V, indossati sopra camice con i colletti lunghi quanto punti di fuga e dentro un mare di aggressività repressa. Parimenti al romanzo, il film ci illustra le giornate di questi ragazzi consumate tra atti di bullismo, bravate e bevute. In un crescendo di flashback, la pellicola frantuma il tempo come frantumate sono le anime di questi giovani scapestrati che diventeranno feroci assassini. Fascisti e sessisti, si sentono amici nella morte e per la morte, cartine di tornasole della peggio gioventù, ma con le facce d’angelo, i modi signorili e le motociclette rombanti. E il massacro nella villa al Circeo è il finale tragico, terribile, che segna la morte di qualsiasi forma di innocenza.

La scuola cattolica: lezioni di male approfondimento Venezia 78, oggi il doc su Ezio Bosso e film su strage Circeo Mentre nei cinema si proiettano Rocky Horror Picture Show, L’ultimo treno della notte e Storie immorali di Apollinaire, nelle case dei protagonisti del film scorrono ritratti di famiglia in un inferno. Padri assenti e maneschi, mamme imbelli e neglette, oppure inclini alla ninfomania. Insomma, genitori tutt’altro che esemplari. Parimenti ai professori o ai sacerdoti, assolutamente distanti da qualsivoglia di rettitudine. E più che d’incenso, si sente odore di zolfo nelle aule di questa scuola cattolica. Certo, il diavolo si palesa pure quando ci si comporta, bene, ma in questo istituto privato i in cattedra sale Satana è le sue legioni. Il male è la materia dei più. Si mente spudoratamente per farsi accettare dai compagni. Lezioni di minacce, corsi di insulti e schidionate di schiaffoni, perché questi figli della violenza cercano di fare sempre del proprio peggio. Insomma, al netto delle acclarate colpe dei re autori del massacro, la responsabilità si annida anche in questi spaventosi esempi di diseducazione civica, in questi insegnamenti malati, in queste dottrine malevoli. Perché a furia di nascondere la polvere sotto il tappeto si finisce per soffocare.