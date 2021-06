Io sono nessuno, una clip in esclusiva dall'action con Bob Odenkirk

Dal 1° luglio arriva nei cinema la pellicola che racconta di un uomo qualunque che a furia di subire tira fuori la grinta per affrontare dei pericolosi criminali: ecco una scena in anteprima

Bob Odenkirk, divenuto noto al grande pubblico per il ruolo cult di Saul Goodman nelle serie tv Breaking Bad e Better Call Saul, non dà propriamente l'idea di essere il tipico action hero. Anzi, a qualcuno potrebbe sembrare un semplice "signor Nessuno", proprio come il personaggio che si trova a interpretare in Io sono nessuno. Eppure... Eppure, dietro la facciata dell'uomo qualunque, spesso si cela una rabbia tenuta a freno e destinata a esplodere una volta che è stato passato il segno. Così accade proprio nell'appena citato Io sono nessuno, action movie in uscita nelle sale italiane giovedì 1° luglio.



approfondimento Io sono nessuno, il trailer del film con Bob Odenkirk Il film, diretto dal regista russo Il'ja Najšuller, lo stesso di Hardcore, racconta di Hutch Mansell, un uomo mite che trascorre una vita tranquilla assieme alla moglie e ai due figli. Quando la sua famiglia si trova in pericolo a causa di un tentativo di rapina in casa, Hutch si rifiuta di reagire per timore che la situazione degeneri. Questa scelta, però, provoca la riprovazione dei suoi cari. Quando però la rabbia che Hutch cova dentro non è più controllabile, Hutch decide finalmente di reagire. Da qui in poi la situazione degenera e questo "signor Nessuno" si ritrova a fronteggiare una banda di pericolosi criminali. Hutch, però, non è l'uomo indifeso che tutti denigravano.