Uncharted, Tom Holland parla delle scene di stunt del film

Tom Holland ha raccontato nel video pubblicato da Sony Pictures Italia su YouTube: “A volte ero a trenta metri da terra, attaccato a una cassa che girava, poi rimanevo appeso finché non mi lasciavo”

Tom Holland è Nathan Drake nella pellicola in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 17 febbraio . Nelle scorse ore Sony Pictures Italia ha distribuito un video raccontando la realizzazione di Uncharted che può contare anche sulla presenza di Mark Wahlberg .

approfondimento

Uncharted, il poster del film con Tom Holland e Mark Wahlberg

Tom Holland, classe 1996, ha raccontato le riprese di una scena in cui vola fuori da un aereo. L’attore britannico ha dichiarato: “La sequenza in cui voliamo fuori dall’aereo sulle casse l’abbiamo girata in cinque settimane, quasi ogni giorno”.