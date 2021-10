Uncharted, divertente video backstage con Tom Holland e Mark Wahlberg

Come certamente sapranno i fan e i gamer appassionati, “Uncharted” il film, arriverà nelle sale solo nel 2022, per la precisione il 18 febbraio. In attesa del prossimo anno, PlayStation ha reso disponibile un filmato di backstage in cui i due protagonisti della pellicola, gli attori Tom Holland e Mark Wahlberg, raccontano alcune loro esperienze sul set e, stando al numero di visualizzazioni del contenuto raggiunto in poche ore, c'è da scommettere che il video alimenterà la già accesa discussione in rete sul progetto.

Holland e Wahlberg faccia a faccia

I video di backstage sono tra i contenuti speciali più apprezzati dai cultori della settima arte, interessanti quando pubblicati dopo l'uscita del film ma ancora più preziosi quando anticipano qualcosa in più di una pellicola ancora inedita. In questo caso, il video che mostra il dialogo tra Tom Holland e Mark Wahlberg non solo rivela la speciale l'energia tra i due protagonisti di “Uncharted” ma mostra anche qualche nuova immagine dell'attesa pellicola diretta da Ruben Fleischer. I due attori scherzano sulla dinamica tra Drake e Sully e in particolare Tom Holland sottolinea di essere più giovane e più prestante del suo co-protagonista sul set in quelle che sono decisamente delle scene dinamiche.

Inseguimenti, fughe e situazioni estreme saranno alcuni degli elementi su cui punta la pellicola che ambisce a diventare uno dei titoli più visti della prossima stagione. Wahlberg di “Uncharted” loda in particolare le ambientazioni dal momento che il film è girato in molti posti. “È una grande avventura intorno al mondo”, ribadisce l'attore nel video in cui scorrono le immagini di alcune delle incredibili location in cui è stato allestito il set.