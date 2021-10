Uncharted, il trailer del film con Tom Holland. VIDEO

approfondimento

Uncharted, Tom Holland è Nathan Drake: Non so se ce l'ho fatta davvero

Le cose non sono di certo andate esattamente come sperato dagli appassionati, considerando come la rappresentazione del protagonista della saga videoludica sia ben più giovane del previsto. Dopo il leak trailer in molti avevano storto il naso, avendo la sensazione di ritrovarsi dinanzi a una versione alternativa di Peter Parker. La versione completa ha però delineato maggiormente il personaggio, mostrandolo in atmosfere differenti da quella in bilico tra la vita e la morte, mentre precipita da un aereo.