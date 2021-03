Uncharted, Tom Holland è Nathan Drake: "Non so se ce l'ho fatta davvero"

Le prime foto pubblicate hanno però allontanato qualsiasi dubbio. Tom Holland sembra decisamente adatto a portare sul grande schermo l’eroe della saga di Naughty Dog , anche se in versione giovanile. L’attore sente il grande peso di questo personaggio, che va a inserirsi in una serie di interpretazioni alquanto complesse. Da “ Le strade del male ” a “ Cherry ”, fino ad “Uncharted”. Tutto ciò ha generato non pochi dubbi in lui, espressi nel corso di un’intervista rilasciata a “GQ”.

I dubbi di Tom Holland

approfondimento

The Last of Us, annunciato il cast per la serie TV HBO

Se Peter Parker può dirsi, in parte, più vicino alla sua personalità, Nathan Drake non sembra esserlo affatto. È di fatto un Indiana Jones dei nostri tempi, sempre pronto a completare missioni eroiche, quasi senza il minimo dubbio. Il pericolo non lo spaventa, anzi, lo intriga. Un livello di “coolness” che Tom Holland ha dovuto gestire al meglio: “Quando inizi a preoccuparti di cose come il modo in cui si viene in una certa inquadratura, la recitazione diversa qualcos’altro e non solo l’interpretare un personaggio. Credo che la mia performance in ‘Uncharted’ mostri degli elementi che mi fanno sembrare sotto una sorta di incantesimo. Quello del ‘Ok, ora voglio avere un bell’aspetto. Questo è il mio momento cool’”.

L’attore ha spiegato d’aver dovuto portare in vita un personaggio molto duro, uno stoico in grado di fronteggiare qualunque situazione e pericolo: “In pratica ho recitato la parte di Mark Wahlberg”. Non avendo ancora visto la versione finale del film, montata, non può ancora dire onestamente se sia stato in grado di offrire al pubblico l’eroe d’azione che tutti si aspettano: “Posso dire d’aver imparato una lezione. A volte si trattava più di una determinata posa per i bicipiti sporgenti che altro. Un errore. Qualcosa che non rifarò più”.