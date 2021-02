The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey nel cast della serie tv

Dopo l’incredibile successo di “ The Last of US 2 ” il progetto per la realizzazione della serie TV ispirata al celebre videogame di Naughty Dog ha subito una netta accelerazione. L’adattamento live-action di HBO promette di offrire al pubblico una versione incredibilmente esaltante per il piccolo schermo, che possa rendere onore a quello che è di fatto uno dei titoli più importanti degli anni Duemila in ambito videogame.

Dopo un susseguirsi di voci, ecco confermati gli attori che interpreteranno i due protagonisti di questa incredibile avventura. Pedro Pascal sarò Joel mentre il volto di Ellie sarà quello di Bella Ramsey. A confermare la notizia è stato Neil Druckman, co-presidente e autore di Naughty Dog. Questi ha infatti rilanciato su Twitter gli articoli pubblicati da “Deadline” e “The Hollywood Reporter”, che svelavano rispettivamente i nomi di Pascal e Ramsey.

Una scelta attoriale decisamente vincente, come dimostrano le reazioni esaltate dei fan sul web. Si tratta infatti due interpreti particolarmente apprezzati dal pubblico. Pedro Pascal vanta una ricca carriera, principalmente televisiva. Il grande successo è giunto con “Il Trono di Spade”, show amatissimo che gli ha poi dato la possibilità di prendere parte a ben 30 episodi di “Narcos”. Oggi il suo volto è però principalmente legato a quello di Din Djarin, protagonista di “The Mandalorian”, serie TV Disney appartenente all’universo narrativo di “Star Wars”.

Vi è una chiara differenza d’età tra Pascal e Bella Ramsey, il che è evidente anche dal numero ridotto di progetti cui l’attrice 17enne ha preso parte. Il suo esordio nel mondo della recitazione avviene nel 2016. Viene scelta per il ruolo di Lady Lyanna Mormont, semplicemente adorato dai fan, in “Game of Thrones”. Recita in 9 episodi totali, per poi trovare spazio in “His Dark Materials – Queste oscure materie”.

The Last of Us, la trama

La serie TV HBO ha decisamente molto materiale da utilizzare per l’adattamento live-action. A seconda dell’apprezzamento del pubblico si potrebbe anche decidere di ampliare lo sguardo, mirando a raccontare il mondo creare in “The Last of US” e non soltanto la storia principale di Joel ed Ellie. Di certo la prima stagione sarà però ben ancorata sul viaggio dei due, che si ritrovano a muoversi in un mondo ormai devastato, che non ricorda più la Terra nella quale potevano muoversi liberi fino a pochi anni prima.

Nel 2013 un’epidemia generata da un fungo mutato ha iniziato a trasformare gli esseri umani infettati in creature simili a zombie. Joel è un padre di famiglia come tanti, ma di colpo si ritrova a fronteggiare una guerriglia urbana. È pronto a tutto pur di proteggere sua figlia ma, pur sfuggendo ai violenti infetti, si ritrova dinanzi un soldato ai confini della città, che spara alla piccola Sarah, uccidendola.

Vent’anni dopo, nel 2033, il mondo è ormai mutato insieme al virus. Gli infetti sono sempre più e i cittadini ancora sani vivono in zone di quarantena sotto stretta sorveglianza. Joel non ha scopi nella vita e lavora come trafficante. Aiuta a far uscire oggetti di ogni sorta dalla zona di quarantena. Un giorno però ha il compito di fare lo stesso con un essere umano. Si tratta di Ellie, una quattordicenne che dev’essere consegnata alla milizia ribelle nota come Luci. Ha così inizio un lungo viaggio, ben oltre gli accordi iniziali. Joel ed Ellie sviluppano un rapporto speciale, come tra padre e figlia. L’uomo ha ritrovato uno scopo nella vita e la ragazza è alla ricerca del suo. Rappresenta l’unica speranza per il mondo, essendo immune al virus.