I Simpson, cosa è successo a Marge Simpson? Colpo di scena (e shock)

La mitica e longeva serie televisiva animata I Simpson nelle ultime ore ha destabilizzato la propria foltissima fanbase, che davvero sta vivendo qualcosa di molto simile a un vero lutto.



Uno shock per parecchi aficionados della famiglia più famosa del piccolo schermo ha fatto capolino con quello che possiamo definire il finale meno atteso della storia, quello della stagione numero 36. Il finale, infatti, anticipa cosa succederà a Marge Simpson con un colpo di scena che molti di noi mai e poi mai avrebbero voluto conoscere.

Perché la mamma è sempre la mamma, anche se in verità si tratterebbe della mamma di Lisa, Bart e Maggie. Ma diciamocelo: come fa una madre iconica come Marge Simpson a non essere un po’ la mamma di tutti noi? E, di fatti, la reazione scioccata che la notizia della sua dipartita (futura) ha generato dimostra come i fan stiano provando sentimenti luttuosi, sembra assurdo da dire ma così è…

Il personaggio dalla chioma blu chilometrica sembra aver lasciato per sempre la famiglia e la città di Springfield. Anche se si tratta soltanto di un salto temporale nel futuro, questo passaggio narrativo ha riacceso il dibattito sull’importanza dello show nella cultura pop, sottolineando quanto la serie, nonostante i decenni di programmazione, riesca ancora a smuovere il pubblico. La serie animata creata dalla mente geniale di Matt Groening a ancora toccare le corde del cuore.

Un addio inatteso che riaccende l’attenzione Il web è stato travolto dalle reazioni alla presunta scomparsa di Marge Simpson.

In un momento di malinconia collettiva, i fan stanno facendo tantissimi omaggi alla loro adorata Marge, la madre affettuosa e spesso esasperata, famosa per la sua voce roca e l’inconfondibile zazzera blu. Tuttavia, chi teme spoiler troppo rivelatori può tirare un sospiro di sollievo: la situazione è più sfumata di quanto sembri…

Un futuro amaro nel cuore di Springfield L’episodio in questione, intitolato nella versione originale Estranger Things (con un chiaro gioco di parole con Stranger Things), immagina uno scenario ambientato 35 anni dopo il presente, dove la famiglia Simpson è radicalmente cambiata. Bart e Lisa, un tempo inseparabili, hanno preso strade molto diverse e si sono allontanati l’uno dall’altra.

È proprio in questo contesto futuristico che arriva il colpo al cuore: Marge è morta. La notizia viene affidata alla voce della cantante canadese Sarah McLachlan, che accompagna con una struggente canzone un montaggio in cui familiari e amici sono raccolti attorno alla tomba della matriarca. Sulla lapide si legge: “Amata moglie, madre e insaporitrice di braciole di maiale”.

Le circostanze precise del decesso non vengono chiarite, ma lo spettatore scopre che Lisa, ormai una donna affermata, torna a Springfield per trovare Bart ancora nella casa d’infanzia, insieme a Homer. Quest’ultimo, in teoria, avrebbe dovuto trovarsi in una casa di riposo, la stessa dove un tempo viveva Abraham Simpson, ossia Nonno Simpson.

A complicare le cose, un’agenzia per la tutela degli anziani porta Homer in Florida, costringendo Lisa e Bart a collaborare per riportarlo a casa. Durante questo viaggio, ritrovano un video messaggio registrato da Marge prima della sua scomparsa, in cui esorta i figli a rimanere uniti nonostante le divergenze del passato.

L’episodio si conclude con la ricomposizione della famiglia al 742 di Evergreen Terrace, anche se Maggie è assente perché impegnata a inseguire la propria realizzazione professionale come banditrice d’asta di macchinari agricoli.

I lutti più sentiti nella storia della serie tv La notizia della morte di Marge ha suscitato una reazione emotiva profonda tra gli spettatori, ma non è la prima volta che I Simpson affrontano il tema dell’addio a personaggi amati. Da sempre, lo show ha saputo gestire con sensibilità e ironia le uscite di scena, siano esse dovute a scelte narrative o a eventi reali.

Secondo quanto riportato dal magazine americano specializzato in piccolo schermo TVGuide (ripreso come fonte da tutta la stampa americana, tra cui CBC), sono dodici i personaggi ricorrenti che hanno trovato la morte nel corso della serie televisiva. Alcuni per motivi legati alla trama, altri in seguito alla scomparsa degli attori che li interpretavano. Tra le prime perdite significative, si ricorda quella di Bleeding Gums Murphy (nella versione italiana, chiamato Gengive Sanguinanti Murphy), sassofonista jazz e mentore di Lisa, la cui morte risale a trent’anni fa. Più drammatica e improvvisa fu però l’uscita di scena di Maude Flanders, la moglie del vicino di casa religiosissimo, mancino e petulante, uccisa da un cannone spara-magliette durante una partita di baseball. La sua fine fu conseguenza dell’addio dell’attrice Maggie Roswell nella stagione 11, a causa di dispute economiche con la produzione dello show.

Questo evento ebbe un impatto duraturo, costringendo Ned Flanders a crescere da solo i figli Rod e Todd, mentre affrontava il dolore per la perdita della moglie.

Uno dei momenti più struggenti della serie è arrivato nella stagione 25, quando Bart, nella consueta gag iniziale con la lavagna, scriveva “Ci manchi tanto, professoressa K.”. La frase era un tributo a Edna Caprapall, insegnante di Bart, dopo la morte dell’attrice Marcia Wallace nell’ottobre 2013 per complicazioni legate a polmonite e cancro al seno. La scomparsa del personaggio fu confermata in un episodio successivo, segnando un altro duro colpo per Ned Flanders, che nel frattempo si era sposato con Edna.

Diverso fu l’approccio alla tragedia legata a Phil Hartman, attore canadese ucciso nel 1998. I suoi due personaggi, Troy McClure e l’avvocato Lionel Hutz, furono definitivamente ritirati, senza che venisse inventata una loro uscita di scena nella trama.

