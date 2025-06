Arte: Sostantivo Femminile 2025, premiate nove donne "eccellenti"

Nove figure femminili di grande rilievo sono state celebrate oggi al Museo Nazionale Etrusco in occasione della XVII edizione del premio Arte: Sostantivo Femminile. Il riconoscimento, promosso dall’Associazione A3M – Amici dell’Arte Moderna, intende valorizzare ogni anno il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo culturale, artistico, scientifico e imprenditoriale, sia in ambito nazionale che internazionale

Nove figure femminili di grande rilievo sono state celebrate al Museo Nazionale Etrusco in occasione della XVII edizione del premio Arte: Sostantivo Femminile . Il riconoscimento, promosso dall’Associazione A3M – Amici dell’Arte Moderna, intende valorizzare ogni anno il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo culturale, artistico, scientifico e imprenditoriale, sia in ambito nazionale che internazionale.

Le nove donne premiate

Le premiate dell’edizione 2025 sono: Sveva Alviti, Ludina Barzini, Alessandra Sardoni, Maria Grazia Calandrone, Cristina Bowerman, Marina Apollonio, Francesca Cappelletti, Veronica De Romanis e Anna Pirozzi. Nove donne che, attraverso percorsi professionali diversi, si sono distinte per talento, dedizione e capacità di incidere positivamente nella società. Il premio è nato con l’obiettivo di dare visibilità e riconoscimento a protagoniste femminili che hanno saputo emergere in contesti spesso segnati da disuguaglianze di genere.

le parole Maddalena Santeroni, presidente e ideatrice del premio

“Questa edizione rappresenta per me un motivo di grande orgoglio - ha affermato Maddalena Santeroni, presidente e ideatrice del premio- dimostra ancora una volta quanto le donne siano in grado di incidere profondamente in settori diversi, legati tra loro da un linguaggio comune come l’arte. Attraverso il nostro impegno continuo, vogliamo valorizzare il talento femminile e contribuire a costruire una cultura fondata sulla diversità e sull’inclusione.”

Nel corso degli anni, Arte: Sostantivo Femminile ha premiato numerose donne di spicco, confermandosi come un appuntamento importante nel panorama culturale italiano e internazionale.

Per conoscere i nomi delle premiate anche delle scorse edizioni clicca qui