Joe Marinelli, attore di General Hospital, è morto a 68 anni

Affetto da cancro alla gola e allo stomaco, Marinelli recitò in Santa Barbara dal 1988 al 1990, poi il suo contratto non venne rinnovato. Successivamente interpretò il rapinatore di banche Pauly Hardman in Sentieri nel 1993 e un altro criminale, Joseph Sorel, in General Hospital dal 1999 al 2001

Joe Marinelli, attore caratterista noto per il suo lavoro in numerose soap opera, è morto all'età di 68 anni per via di un cancro alla gola e allo stomaco. Il decesso è avvenuto domenica 22 giugno a Burbank, in California, ma solo nelle scorse ore la moglie Janet ne ha parlato con l'Hollywood Reporter.

Chi era Joe Marinelli

Joe Marinelli era noto per i suoi ruoli in soap quali Santa Barbara, Sentieri e General Hospital. Nel 2004 aveva recitato in Sideways - In viaggio con Jack di Alexander Payne e, più recentemente, era comparso in The Morning Show su Apple TV+.

Nato a Meriden, nel Connecticut, il 21 gennaio 1957, Marinelli si trasferì nel sud della California all'età di 4 anni. Frequentò l'Arcadia High School a Los Angeles e la Reno High School in Nevada, completò gli studi superiori alla Loyola Marymount University e volò poi alla Royal Academy of Dramatic Art (RADA) di Londra. Tornato negli Stati Uniti, cominciò a recitare in teatri minori di Los Angeles lavorando al contempo come falegname. Nel 1984 ottenne ruoli in Cagney & Lacey, Paper Dolls, Hill Street Blues e L.A. Law dove conobbe la produttrice esecutiva di Santa Barbara, Jill Farren Phelps, che lo scritturò per il ruolo del mafioso Bunny Tagliatti, noto per indossare abiti da donna.

I ricordi dei colleghi

"Amavo ciò in cui credeva", ha dichiarato Mark Duplass, membro del cast di The Morning Show. "Non abbiamo trascorso moltissime ore assieme, ma eravamo spiritualmente in sintonia sotto molti aspetti". Alexander Payne, invece, lo ha volto ricordare così: "Il grande Joe Marinelli ha recitato nel mio primissimo film alla scuola di cinema quarant'anni fa e poi di nuovo in Sideways - In viaggio con Jack. Oltre ad essere un artista straordinario, era un essere umano unico e magnifico, con un cuore grande come l'oceano".

"Non avresti potuto trovare un uomo più dolce o un amico più caro di Joe Marinelli", ha scritto Leigh J. McCloskey, amico di Marinelli e membro del cast di Santa Barbara, in un tributo su Facebook. Ha poi definito Marinelli "un grande partner d'azione, un insegnante, un amico filosofo, un fervente sostenitore delle persone e uno straordinario narratore che, con risate e profondità, ha rivelato lo spirito umano in modo così bello".