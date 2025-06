Chris Robinson, morto a 86 anni l'attore di General Hospital

Chi era Chris Robinson

Originario della Florida, Chris Robinson cominciò la sua carriera alla fine degli anni Cinquanta come stuntman in film come Diary of a High School Bride (per la regia di Burt Topper, nome cult tra le produzioni per adolescenti) e nell'horror poliziesco Beast from Haunted Cave. Per tutti gli anni Sessanta recitò come guest star in numerose serie TV, tra cui Avventure in fondo al mare, Indirizzo permanente, Hawaiian Eye, Combat!, Gunsmoke, Perry Mason e Gli eroi di Hogan. Negli anni Settanta prese invece parte a Le strade di San Francisco, Barnaby Jones e CHiPs.

Tuttavia, fu il ruolo del Dr. Rick Webber (padre adottivo della Laura di Genie Francis) a regalargli la fama mondiale. Il personaggio di Rick era infatti il terzo lato del triangolo più popolare della TV diurna dell'epoca, quello formato da Rick/Monica/Lesley. Sia Leslie Charleson (Monica) che Denise Alexander (Lesley) sono morte all'inizio di quest'anno, Charleson a gennaio e Alexander a marzo.