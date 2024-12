Michael Cole, attore di General Hospital, è morto a 84 anni

Gli altri ruoli

Dopo Mod Squad, i ragazzi di Greer Michael Cole ha continuato a lavorare in show quali La signora in giallo, Fantastilandia e The Love Boat. Ha anche interpretato Henry Bowers nella miniserie It di Stephen King del 1990 ed è apparso in General Hospital nel ruolo di Harlan Barrett. Al cinema ha recitato in pellicole quali come Nickel Mountain e Mr. Brooks. Il suol ultimo ruolo cinematografico, in Ogni libro ha i suoi segreti, è datato 2008. Nel 2009 ha anche pubblicato un'autobiografia, dal titolo I Played the White Guy, in cui offriva un resoconto sincero e sentito delle sue esperienze a Hollywood.