Ron Hale, l'attore di General Hospital è morto all'età di 78 anni

L’attore statunitense Ron Hale , che nelle soap opera I Ryan e General Hospital ha rispettivamente interpretato i ruoli del dottor Roger Coleridge e di Mike Corbin, è morto il 27 agosto all’età di 78 anni a St. George, nella Carolina del Sud. La famiglia ha diffuso oggi la notizia, ma non ha rivelato le cause della scomparsa.

UNA VITA TRA TEATRO, TELEVISIONE E CINEMA

Nato il 2 gennaio 1946 a Grand Rapids, nel Michigan, Ronald Hale Thigpen ha frequentato la Furman University e ha iniziato la carriera di attore in teatro. In televisione, tra il 1975 e il 1989 Hale è stato il volto del dottor Roger Coleridge in più di 900 episodi de I Ryan, grazie ai quali ha conquistato anche due nomination ai Daytime Emmy Awards nel 1979 e nel 1980. Tra il 1995 e il 2010, l’attore ha interpretato Mike Corbin in General Hospital, personaggio che ha ripreso anche nella serie spinoff Port Charles tra il 1997 e il 2000. È stato anche guest star di show come, tra gli altri, N.Y.P.D, Matlock e MacGyver. Al cinema è invece noto soprattutto per il ruolo del ladro del Watergate, Frank Sturgis, nel thriller politico e biografico del 1976 Tutti gli uomini del presidente con Robert Redford e Dustin Hoffman.