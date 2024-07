L'uomo che sussurrava ai cavalli, il cast del film con Robert Redford

1/11 ©Webphoto

L'uomo che sussurrava ai cavalli torna stasera in tv alle 21.20 su Canale 5. Si tratta della 1° pellicola diretta da Robert Redford in cui sceglie di apparire anche sullo schermo. È anche il 1° grande ruolo drammatico per una futura diva di Hollywood: Scarlett Johansson. Dopo il suo esordio cinematografico come attrice bambina nel 1994 in Genitori cercasi, Johansson ha incominciato a diventare una star proprio grazie alla sua interpretazione di Grace MacLean. Oltre a Redford e lei, ci sono tanti altri nomi che arricchiscono un cast stellare. Scopriamoli

Addio a Nicholas Evans, scrisse "L'uomo che sussurrava ai cavalli"