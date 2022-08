Addio a Nicholas Evans, scrisse "L'uomo che sussurrava ai cavalli"

Pubblicato nel 1995, “L'uomo che sussurrava ai cavalli” è stato il romanzo d'esordio di Evans. Ha venduto più di 15 milioni di copie ed è diventato il decimo romanzo più venduto dell'anno negli Stati Uniti. La storia è stata adattata per il grande schermo nel 1998 dall'attore di Hollywood Robert Redford, che ha interpretato il personaggio del titolo, con Scarlett Johansson che interpretava la giovane Grace MacLean.

La carriera

Nato nel 1950 nel Worcestershire, Evans aveva studiato alla Bromsgrove School prima di studiare legge a Oxford. Durante gli anni '70 ha lavorato come giornalista all'Evening Chronicle a Newcastle upon Tyne prima di passare ai media radiotelevisivi. Si è specializzato in politica e affari esteri degli Stati Uniti e ha trascorso del tempo coprendo la guerra a Beirut.