Racconti, romanzi, saggi: i libri da leggere quest’estate

Angelo Fortunato Formíggini è stato uno dei più importanti editori del primo Novecento. Un'antologia dei suoi scritti, “Lezioni di editoria”, è in libreria con Italo Svevo per le cure di Gabriele Sabatini. Ed è Sabatini a consigliare tre libri che hanno trovato o che avrebbero potuto trovare spazio nelle collane di Formíggini: “Una cosa divertente che non farò mai più” di David Foster Wallace (Minumum Fax), “Esercizi di stile” di Raymond Queneau (Einaudi) e “Il fantasma di Canterville” di Oscar Wilde

