La letteratura nasce anche dall’aneddoto e il talento di Vjazemskij ce lo dimostra

La casa editrice Adelphi pubblica per la prima volta in Italia "Briciole della vita", un'antologia tratta dai taccuini di un grande scrittore dell'Ottocento russo, in Italia finora incredibilmente ignorato. L'intervista alla curatrice, Serena Vitale

Accanto all’epica, ai romanzi corali, alle saghe familiari esiste anche un’altra letteratura: ruota attorno all’aneddoto e al dettaglio e sfida la contingenza, cristalizzandosi in frammenti in grado di durare nel tempo. “Briciole della vita” di Pëtr Andreevič Vjazemskij, che la casa editrice Adelphi ha portato per la prima volta in libreria per le cure di Serena Vitale (pp. 208, 14 euro), fa parte esattamente di questo tipo di letteratura.

"È quella che i francesi chiamerebbero la 'petit histoire' - racconta Vitale durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - Una storia ricca di personaggi quasi come spiati dal buco della serratura, o folgorati attraverso il racconto di piccoli aneddoti, a volte ridicoli ma sempre fissati sulla carta dal talento di un grande scrittore finora incredibilmente ignorato”.