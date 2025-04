Arte e hôtellerie, ‘Collateral Display’ all’Hilton Rome Eur La Lama

Nuovo appuntamento con LamArte, il progetto dedicato all’arte che prende vita nelle aree dell'albergo in viale Europa. Protagonista della stagione primaverile è l’artista romano Valerio D’Angelo con un progetto che esplora le potenzialità fisiche della luce, in esposizione dal 12 aprile all’8 giugno 2025. La mostra, pensata appositamente per gli spazi comuni di questo hotel, prende vita nella monumentale e luminosa hall per proseguire all’interno della Library

Dalla hall alla library

La mostra “Collateral Display” è stata pensata appositamente per l’Hilton Rome Eur La Lama. Primo impatto d’effetto con la hall che accoglie una installazione site-specific composta da una serie di pannelli in plexiglass rivestiti di pellicola dicroica, lo stesso materiale utilizzato dalla NASA per le tecnologie spaziali e le visiere degli astronauti. La superficie rivestita vibra di riflessi iridescenti e reagisce agli spostamenti dello spettatore. All’interno della Library, come in una quadreria, trovano spazio specchi dalle forme e superfici dicroiche diverse. I materiali utilizzati vengono sapientemente lavorati dall’artista tramite arricciature, bruciature e fratture ottenute mediante l’escursione termica caldo-freddo dagli esiti metamorfici imprevedibili. La combinazione di elementi apparentemente contrastanti come la raffinatezza delle cornici dorate del Seicento (recuperate e restaurate dall’artista) e la modernità dell’elemento dicroico che muta la natura degli specchi danno vita ad un originale risultato tra tradizione e presente. In esposizione anche alcune colonne realizzate in plexiglass, avvolte e rivestite sempre dallo stesso materiale dicroico. La luce, riflessa e filtrata attraverso la pellicola, trasforma la proiezione sul soffitto in una tela viva e vibrante.