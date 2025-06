Il premio è istituto da Assogiocattoli ed è giunto alla quarta edizione. Il vincitore è stato annunciato e premiato in occasione della Giornata Internazionale del Gioco ascolta articolo

Per il secondo anno consecutivo, il giocattolo preferito dai bambini italiani è FABA, il raccontastorie senza schermi pensato per bambine e bambini da 0 a 10 anni. Dopo il successo ottenuto nel 2024, FABA - con una versione tutta nuova - si è aggiudicato anche la 4ª edizione del Gioco per Sempre Kid Award, il riconoscimento istituto da Assogiocattoli nell’ambito della campagna “Gioco per sempre”, che valorizza il gioco come strumento educativo, culturale e sociale. Il vincitore è stato annunciato proprio l’11 giugno, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, istituita di recente dalle Nazioni Unite per sottolineare l’importanza del gioco come elemento fondamentale per la crescita, il benessere e l’apprendimento dei bambini, ma anche come patrimonio culturale universale che attraversa epoche e generazioni.

Il talk condotto da Francesca Valla Nella cornice del WOW Spazio Fumetto di Milano - che ospita la mostra “La grande stanza dei giochi” - la cerimonia di premiazione del Gioco per Sempre Kid Award, ha dato il via a un interessante talk condotto da Francesca Valla, la celebre Tata della TV. Partendo dai risultati della ricerca “Smart-play o smartphone. Il gioco condiviso come alternativa al digitale”, diversi esperti del settore si sono confrontati sul valore del gioco condiviso come alternativa all’eccessivo utilizzo di strumenti digitali e come veicolo per relazioni autentiche e momenti di qualità, un dialogo aperto sull’urgenza di restituire centralità al gioco nella quotidianità dei più piccoli.

Che cosa dicono i dati Dai dati emersi, infatti, risulta che il 53% degli intervistati gioca con i propri figli più di tre ore al giorno, e nel 63% dei casi sono proprio i genitori i principali compagni di gioco. I benefici percepiti sono molteplici: per il 70% rafforza il legame genitore-figlio, migliora la comunicazione (51%) e favorisce la crescita e lo sviluppo dei bambini (49%), oltre a rappresentare un’occasione preziosa per educare divertendosi (39%). Giocare insieme, non solo diverte ma per il 61% dei genitori gratifica i propri figli. La cosa che piace di più? Ridere insieme (61%)! Non sorprende, quindi, che per il 72% siano proprio i figli a cercare con entusiasmo e partecipazione il momento di gioco condiviso.

Il vincitore per il secondo anno di seguito Con oltre mille voti su circa 4mila preferenze raccolte tra il 12 maggio e il 2 giugno, il Raccontastorie FABA è stato eletto anche quest’anno “gioco preferito dai bambini italiani”. Nato nel 2019 dall’idea di quattro genitori, è entrato nel mercato nel 2020 e ha conquistato in breve il favore delle famiglie grazie alla sua capacità di educare divertendo, promuovendo l’ascolto attivo, lo sviluppo del linguaggio e la fantasia, senza schermi. La nuova versione FABA+ offre un’esperienza d’uso ancora più immediata e personalizzata. Tra le novità, la luce notturna, la routine della nanna e la connessione WiFi, che può essere disattivata in qualsiasi momento per garantire maggiore sicurezza. Il design è stato studiato per essere intuitivo e accessibile con pulsanti grandi e colorati che permettono anche ai più piccoli di utilizzare il dispositivo in completa autonomia per ascoltare tutti i Personaggi Sonori e leggere o ascoltare i libri illustrati in modo semplice e divertente. Pluripremiato a livello internazionale, oggi è un simbolo di intrattenimento responsabile ed educativo. E ora può vantare anche questo doppio riconoscimento.