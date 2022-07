La storia di Formíggini ci ricorda che le cose, in editoria, non sono così tanto cambiate

"A nessuno parrebbe lecito chiedere 'in omaggio' ad un droghiere un'oncia di pepe, né ad un farmacista un cartoccio di sale inglese. Perché moltissimi non si accorgono che chiedere 'in omaggio' un libro è sconveniente?". Queste tre righe sono solo una scheggia della copiosa, movimentata e - va ammesso - assai seduttiva produzione di Angelo Fortunato Formíggini, che per trent'anni esatti nella prima parte del Novecento di mestiere ha fatto l’editore. Non certo un Salani, un Treves o un Mondadori, eppure uno di quelli che nel primo Novecento hanno inciso - e non poco- nel panorama culturale nostrano.

Da qualche settimana, un'antologia dei suoi scritti è finita in libreria grazie alla casa editrice Italo Svevo per le attente cure di Gabriele Sabatini ("Lezioni di editoria", pp. 184, euro 16).