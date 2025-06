Oroscopo settimanale, le previsioni dal 23 al 29 giugno

Ottima settimana per coltivare relazioni autentiche e ritrovare passione. In coppia o single, date spazio al dialogo. Sul lavoro potete ottenere riconoscimenti. In ambito economico occhio alle occasioni: investimenti o compravendite potrebbero regalarvi una soddisfazione imprevista ma gradita.

Settimana armoniosa. Ottimo cielo per famiglia, amore e carriera. In coppia decisioni importanti, i single devono guardare avanti. Buone prospettive professionali. La fortuna accompagna ogni ambito, soprattutto grazie a una mentalità positiva. Domenica un incontro o un gesto vi sorprenderà piacevolmente.

Settimana che parte forte con idee brillanti e occasioni da cogliere. Qualche imprevisto potrà crearvi fastidi, ma da venerdì l’atmosfera migliora. In amore ci vuole pazienza, specialmente per i single. Al lavoro attenzione ai dettagli. La fortuna arriva lentamente.

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 23 al 29 giugno.

Qualche tensione familiare o imprevisto in casa può rallentare l’inizio settimana. In amore occorre pazienza, ma nel weekend torna il sorriso. Al lavoro, attenzione ai dettagli. La fortuna non è al top: meglio rinviare acquisti importanti o accordi economici rischiosi.



Settimana intensa e vitale. La passione domina, ma fate attenzione a non bruciare le tappe nei nuovi legami. Nel lavoro siete convincenti e creativi. La fortuna vi accompagna, ma sarà legata ai vostri talenti e alla determinazione nel raggiungere un traguardo.



Le stelle vi invitano a guardarvi dentro e distinguere desideri autentici da illusioni. In amore chiudete con ciò che non serve. Il lavoro offre stabilità. Nessuna novità economica in arrivo, ma la costanza attuale costruisce le basi per successi futuri.



Settimana che riporta lucidità e concentrazione. In amore vivete emozioni forti, anche inaspettate. Al lavoro adattatevi per evitare tensioni. La fortuna resta silenziosa: meglio non rischiare e mantenere il controllo. Da venerdì migliora l’atmosfera e cresce il desiderio di leggerezza.



La settimana parte bene tra socialità e leggerezza, ma nel weekend attenzione a incomprensioni in famiglia. In amore serve rinnovamento. Il lavoro procede liscio, ma dovete farvi valere. Uscite impreviste potrebbero turbare l’equilibrio: prudenza nelle spese e nei progetti familiari.



L’inizio settimana è un po’ turbolento, ma da metà in poi migliora. In amore la complicità rafforza i legami. Sul lavoro siete affidabili e brillanti. Le vostre doti creative potrebbero rivelarsi vincenti anche economicamente. Ascoltate chi vi vuole bene.