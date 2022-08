Il libro di questa settimana si intitola "Le piante di Darwin e i topi di Leopardi" (Interlinea, pp. 298, euro 20) ed è un’indagine che inizia con una scoperta: quella di un libro di Darwin nella biblioteca di casa Leopardi. Ma attenzione: il Darwin 'ritrovato' non è Charles, bensì suo nonno Erasmus, sugli scaffali di Recanati presente con un libro, "Gli amori delle piante," che poi in realtà è la parte di una sua opera più ampia, "The Botanic Garden".

Una triangolazione inattesa

Nelle pagine di Leopardi - spiega sempre Anedda in questa intervista - non sono pochi i riferimenti per così dire proto-evoluzionisti. Riferimenti che avrebbero potuto indurre l'esistenza di un legame tra il poeta e Charles Darwin, se non fosse per quelle date e quei riscontri biografici che proprio non combaciavano.

Il ritrovamento tra gli scaffali di casa Leopardi dell'altro Darwin, Erasmus appunto, salda così un'affinità altrimenti difficilmente spiegabile e si trasforma nell'abbrivio di un'indagine non scontata, dalla quale prendono le mosse le pagine più affascinanti del libro. "L'opera e le idee di questi tre autori si parlano al di là del tempo e dello spazio - racconta Anedda - creando uno spazio e un linguaggio comune, libero e non antropocentrico, che denuncia l'arroganza e la sopraffazione del genere umano".