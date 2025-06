Là Fuori – il festival che unisce i saperi della Scienza e dell’Arte

Il tema di questa terza edizione sarà Transizioni: tre giorni di eventi gratuiti che uniscono cultura e scienza, tra ricerca della meraviglia e divertimento per ogni età ascolta articolo

"L’unico modo di sfuggire alla condizione di prigionìa è capire com’è fatta la prigione" scriveva Italo Calvino in Ti con zero. E la “prigione” contemporanea può assumere molte forme: dai paradigmi culturali dominanti, che tendono a separare sapere umanistico e scientifico, fino alla struttura delle disuguaglianze, che discrimina in modo subdolo, dando forma a narrazioni basate sui pregiudizi e trasformando le periferie in luoghi abbandonati, dimenticando la loro vitalità e forza. Dall'idea di superare questi confini invisibili nasce la terza edizione di Là Fuori – il Festival della scienza e dell’arte, iniziativa inserita nel progetto "Oumuamua pratiche comunitarie di scienza e arte". La manifestazione culturale si sposta in una nuova location e da venerdì 20 a domenica 22 giugno andrà ad animare gli spazi di piazzale delle gardenie a Centocelle (Roma).

L’evento Tre giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età – organizzati dall’Associazione Insiemi di Scienza, in collaborazione con TeatroaVista – in un ricco calendario di incontri, laboratori e spettacoli che saprà unire teatro, poesia, esibizioni artistiche, divertenti quiz scientifici, incontri con scienziate e scienziati, esperimenti per bambini e ragazzi e numerose occasioni per scoprire le profonde connessioni tra scienza e arte, le due anime di Là Fuori, seguendo le traiettorie imprevedibili dell’incanto e della bellezza.