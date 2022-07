Caterina Soffici: “Il fascino della montagna? Nasce anche dalla sua complessità”

Pascoli, malghe, vette innevate. Da anni ormai la retorica del "selvatico sublime" prospera alquanto rigogliosa sull'immagine della montagna, finendo spesso con l'occultarne il valore e riducendola a una cartolina bidimensionale di sicura presa. In “Lontano dalla vetta”, un diario pubblicato da qualche settimana per Ponte alle Grazie, Caterina Soffici ha deciso di provare a scrostare questa spessa patina, restituendone la ricchezza e la complessità con uno sguardo che si affida spesso all'ironia.

"L’idea misantropa e ingenuamente anarcoide che solo nei boschi è l’essenza delle cose, quella natura idealizzata, molto romantica e fuori dal mondo, non mi appartiene", racconta Soffici, che montanara non è ma che per un "accadimento" (come lo definisce lei in questo libro) si è ritrovata a vivere in una baita sulle Alpi a 1700 metri. Quell'esperienza le ha permesso di sfatare poco a poco una serie di stereotipi, a cominciare da quelli sulla natura, "una natura reale che - per chi vive la montagna - è assolutamente distante da quella che siamo soliti idealizzare".