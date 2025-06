Mirabilandia, arriva il centro estivo per i figli dei dipendenti

L’iniziativa di welfare a sostegno della genitorialità e del benessere familiare inizierà il prossimo 16 giugno e sarà aperta anche ai ragazzi del territorio. “Siamo il primo parco divertimenti in Italia a promuovere un Summer Camp per i figli dei dipendenti, ma anche per i ragazzi della zona”, spiega Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia ascolta articolo

A partire dal 16 giugno 2025, fino alla riapertura delle scuole, il Mirabilandia Summer Camp offrirà ai piccoli ospiti un'esperienza estiva unica e ricca di opportunità. Il Mirabilandia Summer Camp, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni propone un'esperienza educativa e ricreativa in un contesto unico nel suo genere. Le giornate si articoleranno tra attività all’aperto, giochi di squadra, sport e supporto allo studio, favo rendo il benessere psico-fisico dei bambini e maggior serenità scolastica prima del ritorno sui banchi di scuola. Non mancheranno i momenti creativi, con laboratori di arte, pensati per valorizzare i talenti di ciascuno, insieme ai progetti didattici che promuoveranno curiosità, autonomia e apprendimento in modo dinamico e divertente. Il tutto sarà infine arricchito da giornate a tema, pensate per rendere ogni settimana unica e ancora più coinvolgente. Completano l’offerta, l’ingresso giornaliero alle attrazioni di Mirabilandia e Mirabeach, per momenti indimenticabili tra divertimento e natura. Inoltre, i partecipanti potranno godere di un ambiente ludico-educativo a pochi passi dai luoghi di lavoro dei genitori. Inoltre, in caso di condizioni meteorologiche instabili, gli spazi al coperto garantiranno la continuità delle attività.

Il parco sarà accessibile anche ai figli dei dipendenti Il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Tralenuvole, aprirà le proprie porte anche ai figli dei propri collaboratori e non solo, con l’obiettivo di supportarli nella gestione dell'equilibrio tra vita lavorativa e familiare, in particolare durante il periodo estivo. Inoltre, Mirabilandia sosterrà l’iniziativa attraverso un contributo welfare aziendale, proporzionale al numero di settimane di iscrizione al centro estivo, con l’obiettivo di alleggerire l’onere economico a carico dei dipendenti e rendere l’opportunità più vantaggiosa per il personale del parco.