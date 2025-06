My name is my story: l’Inter si racconta sotto la regia di Spike Lee

Alla vigilia della partecipazione alla FIFA Club World Cup, l’Inter presenta MY NAME IS MY STORY, il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il Club neroazzurro ad un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo. I valori fondanti, la visione e l’eredità culturale dell’Inter vengono ripercorsi in un breve filmato ed esaltati con uno stile narrativo finalizzato a dialogare con le nuove generazioni, unendo la legacy dell’Inter alla sua visione di futuro. Alla base c’è l’esplosione semantica del termine “Internazionale”, non solo come nome storico, ma come manifesto. Il lancio di #MyNameIsMyStory è affidato a Spike Lee, regista americano due volte premio Oscar, simbolo di sport, passione e autenticità narrativa che racconta la storia del Club con la sua inconfondibile energia, rendendola rilevante per un pubblico globale.