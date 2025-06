"Questa pazza fede": l'Italia raccontata da Parks attraverso il calcio

Torna in libreria il non fiction novel scritto da uno degli autori britannici più apprezzati: un viaggio nelle curve e negli stadi italiani per raccontare il nostro Paese. L'intervista durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24

Cosa porta un apprezzato scrittore britannico di mezza età a seguire per un intero anno tutte le partite, in casa e in trasferta, di una squadra di calcio serie A ? E soprattutto, a farlo viaggiando lungo l’Italia in compagnia degli ultrà di quella stessa squadra ?

“Questa pazza fede” di Tim Parks - che torna ora, a distanza di quasi 25 anni dalla sua prima uscita, in libreria con Neri Pozza per la traduzione di Massimo Bocchiola - racconta esattamente questo: un anno di partite di una squadra, l’Hellas Verona, seguite da uno dei più amati autori europei. "Uno degli aspetti più interessanti del calcio - racconta Parks durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - è come ogni città abbia dei miti sulle altre città, e non importa se siano veri o no. La cosa rilevante è che quei miti creano identità. Portando spesso i tifosi delle stesse squadre a rafforzare questi stereotipi".

