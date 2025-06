Leolandia inaugura due nuove giostre: Blade storm e Deltaplanet

Superare le vertigini a suon di virate e volteggi, sorvolando Leolandia a bordo di un deltaplano, o vivere un’esperienza ipnotica girando vorticosamente nell’aria: in arrivo le utime novità del parco tematico di Leolandia, che si presenta all’appuntamento con la fine delle scuole inaugurando due nuove giostre e game-changing in Italia.

La prima tra queste sarà il Deltaplanet, un volo da vivere in coppia a bordo di un deltalpano: spetta ai passeggeri scegliere se trasformare con un semplice movimento delle braccia, un piacevole sorvolo panoramico spetta ai passeggeri scegliere se trasformare con un semplice movimento delle braccia, un piacevole sorvolo panoramico con vista sulla Minitalia in un’avventura a colpi di super oscillazioni

Segue, poco distante, il Blade Storm, che mette alla prova il senso dell’orientamento con i suoi quattro bracci rotanti in un vorticoso, rapido e perfetto gioco di incastri per un mix di divertimento e adrenalina. Deltaplanet e Blade Storm anticipano la nuova area ispirata al mondo del circo in chiave surrealista, che prenderà vita in forma completa durante l’estate.

Le parole del presidente di Leolandia

"Accogliamo l’estate con 2 nuove attrazioni che danno il via al primo step di un piano di investimenti pluriennale destinato a consolidare la strategia di sviluppo di Leolandia: si tratta di giostre più adrenaliniche, pensate per coinvolgere i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 12 anni, in continuità con la nostra storica vocazione di parco per tutta la famiglia. Puntiamo ad una crescita del 20% rispetto al milione di visitatori del 2024, che avrà anche immediate ricadute positive in termini occupazionali. Un traguardo importante, raggiunto con risorse interamente italiane, che rende Leolandia ancora più competitiva su scala internazionale, senza l’ingresso di capitali stranieri né fondi di investimento”. Ha commentato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia.