Fontana: "Vi racconto Tal’, il drago degli scacchi che spazzò via la vecchia guardia"

Il drago degli scacchi

approfondimento

Calvino, Levi, Sciascia: il ’900 italiano raccontato dagli scrittori

"Tal è stato il più giovane campione del mondo fino all'avvento di Kasparov - racconta Fontana nella nuova puntata di 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - È arrivato nel mondo degli scacchi come un drago, con uno stile arrembante e volitivo, pieno di sacrifici e di inventiva, spazzando via la vecchia guardia e diventando campione del mondo nel 1960". Ma i motivi del suo fascino, spiega Fontana, non finiscono qui: "Il suo regno è durato appena un anno ed è stato il più breve di tutti, ma la sua intelligenza, la sua straordinaria umanità, il suo umorismo e soprattutto il suo anelito continuo alla libertà mi sono sembrate da subito quelle di un personaggio dalle potenzialità narrative fenomenali".