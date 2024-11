Oroscopo settimana, cosa prevedono gli astri dal 18 al 24 novembre

Un nuovo lunedì in calendario coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

E' tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 18 al 24 novembre.

ARIETE Settimana all'insegna dei cambiamenti, con rischio di impulsi errati. In amore turbamenti in arrivo, accogliete le emozioni con comprensione. Crescita e ambizioni nel lavoro. Attenzione alle uscite in aumento, pianificate spese e ottimizzate risparmi.

TORO Settimana ricca di energia e determinazione per impegnarsi in attività quotidiane con soddisfazione. I cambiamenti a casa renderanno l'ambiente più gradevole. In amore, determinazione e grinta vi aiuteranno a fare il primo passo. Evitate eccessi di spesa e abbiate moderazione finanziaria.

GEMELLI Settimana di emozioni positive, benessere e fortuna. Giornate gradevoli per vacanze o per routine quotidiana. Favoriti i giorni da mercoledì. Amore magico e possibili flirt. Attenti alle novità e ai cambiamenti lavorativi. Periodo fortunato, possibili investimenti produttivi per le finanze.

CANCRO Movimento e vitalità in arrivo questa settimana, con possibilità di energie e progetti che si realizzano. Momenti intensi in amore, attenzione a non lasciarsi travolgere dalle emozioni. Focus sul lavoro e sulla pianificazione finanziaria per ottenere risultati positivi.

LEONE Una settimana di emozioni positive e determinazione, pianificate le attività quotidiane con cautela. In amore, approfittate della profondità dei sentimenti e del fascino magnetico. Sul lavoro, potrebbe arrivare una promozione o un cambiamento significativo. Siate prudenti e intelligenti nelle decisioni finanziarie.

VERGINE Settimana di cambiamenti positivi e ricarica di energia. Amore e passione in crescita, con la fiducia in sé stessi che torna. Momenti speciali nel weekend. Al lavoro riorientamento e pianificazione delle volontà. Ottime prospettive per nuovi investimenti.

BILANCIA Questa settimana, è essenziale mantenere un atteggiamento positivo e concentrarsi su ciò che funziona bene. Le stelle promettono incontri interessanti e socializzazione. Evitate di coltivare rabbia o risentimenti, focalizzatevi sul bicchiere mezzo pieno per godervi giornate piacevoli.

SCORPIONE Settimana piena di novità: imprevisti, grinta e ispirazione. Emozioni serene, qualche scossone a causa di incomprensioni. Nel week end comunicate con azioni e gentilezze, per emozioni speciali. In amore, passione e sensualità; lavoro e denaro richiedono cautela e prudenza.

SAGITTARIO Settimana scorrevole e appagante, con cambiamenti positivi in amore e lavoro. Possibili nuove amicizie o viaggi. Sentimenti stabili e progetti lavorativi interessanti in vista. Attenzione alle finanze, consigliata prudenza e risparmio. Buon momento per ricaricare le energie e godersi l'estate fino in fondo!

CAPRICORNO La settimana inizia con chiarimenti e precisione. Potreste essere nervosi da mercoledì in poi, mettendo a rischio rapporti. In amore, parlate chiaramente con il partner. Sul lavoro, mantenete la calma per ottenere risultati soddisfacenti. Organizzate bene le finanze.

ACQUARIO Settimana di emozioni positive e piccole confusioni. Attenzione a comunicazioni e trasporti, ma l’umore resterà alto. Tra mercoledì e sabato, momenti spensierati e occasioni speciali. Il clima rilassato favorisce l’amore, ma problemi di comunicazione potrebbero creare tensioni o ritardi. Imprevisti e ritardi potrebbero rivelarsi opportunità grazie alla buona sorte o a una mano amica.

PESCI La settimana inizia con turbolenze ma si conclude con emozioni positive. Superate tensioni e imprevisti, perché il cielo cambierà a vostro favore. Momento chiave nel week end, con novità eccitanti in amore e occhio alle rivalità sul lavoro. Evitate affari ambigui nei giorni a venire.