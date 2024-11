Oroscopo del 18 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata. Le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà densa di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 18 novembre.

ARIETE Oggi vi sentite un po' bloccati da Luna e Venere, ma è importante concedervi un momento di relax. Plutone e Giove favoriscono una fuga rilassante. In amore, ascoltate il vostro cuore, Mercurio stimola le emozioni. Marte vi conferma nel lavoro, attenzione alle spese.

TORO Transiti favorevoli stimolano la vostra creatività e grinta lavorativa. In amore, siate generosi e lasciate da parte gelosie; giorno promettente per risolvere problemi di coppia. Interessi finanziari tangibili vi tentano, potrebbe essere il momento giusto per un investimento proficuo.

GEMELLI Plutone e Marte portano energia positiva oggi, sottolineando la socievolezza e il fascino dei Gemelli. Mercurio e Nettuno potrebbero causare stress, consigliabile dedicarsi ad attività rilassanti. In amore, pronti ad accogliere nuove opportunità. Sul lavoro, pronti a sbaragliare la concorrenza. Attenzione alle spese e al risparmio.

CANCRO Iniziate la giornata con fatica ma poi migliorate; in famiglia ricevete affetto se siete nati a giugno. Amore intenso con Urano e Nettuno per chi è nato nella terza decade. Lavoro positivo con collaboratori. Evitate rischi finanziari.

LEONE I transiti favorevoli dei pianeti nei segni di Fuoco portano entusiasmo e vitalità. Luna, Marte e Mercurio favoriscono famiglia e amicizie. In amore incontri emozionanti in arrivo. Determinazione e dinamismo saranno le vostre carte vincenti al lavoro. Momento favorevole per le finanze.

VERGINE Una giornata semi-positiva per voi del segno della Vergine. Organizzate in maniera efficiente l'attività settimanale. In amore, pazientate e evitate decisioni affrettate. Sul lavoro, siete attenti e manageriali. Risparmio consigliato da Saturno e Mercurio.

BILANCIA Venere e Luna portano ostacoli emotivi e familiari, ma Marte dona energia vitale. Mercurio nel Sagittario garantisce serenità nei rapporti, mentre nel lavoro risolvete impegni con successo. I guadagni potrebbero essere limitati, ma la stabilità finanziaria è dietro l'angolo.

SCORPIONE La Luna vi regala intuizioni illuminate nelle relazioni. Venere vi aiuta a comprendere meglio il partner. Mercurio porta incontri inaspettati. Nettuno favorisce adattabilità e metamorfosi nel lavoro. Attenzione alle spese.

SAGITTARIO Un periodo eccitante in amore: Marte e Sole li rendono più audaci, specialmente per i single. In ambito lavorativo, mostrate entusiasmo e creatività per ottenere successi discreti, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Opportunità di investimento consigliata per un futuro sicuro.

CAPRICORNO Questo giorno si mostra ambiguo, con Luna maldisposta e possibili cali energetici. Sole e Saturno attenuano le difficoltà. In amore, dimostrate affetto con serietà. Sul lavoro, opportunità creative e prospettive di successo grazie a Nettuno. Finanziariamente favoriti sempre da Nettuno.

ACQUARIO Giornata caratterizzata da energie contrastanti dovute agli influssi di Marte e Urano. È importante prestare attenzione alla comunicazione in ambito sentimentale, mentre per i nati a gennaio gli impegni professionali risultano facilitati. Prudenza nelle transazioni finanziarie: meglio evitare affari rischiosi.

PESCI Umore elevato grazie ai pianeti favorevoli. Una nuova storia d'amore riempie il cuore, portando serenità. In ufficio regna un buon equilibrio, con ottime capacità di collaborazione. Si consiglia prudenza nelle finanze, evitando proposte d'affari rischiose.