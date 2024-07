Fly Me to the Moon, il film con Scarlett Johansson e Channing Tatum

Fly Me To The Moon è considerato il film imperdibile dell'estate.

Si tratta di una commedia romantica di prossima uscita con il dream team composto da Channing Tatum e Scarlett Johansson. Ambientata durante la corsa allo spazio degli anni '60, uscirà nelle sale cinematografiche l’11 luglio 2024.



Scopriamo cosa bisogna sapere della pellicola dell’estate, una commedia con venature di dramma che è già sulla bocca di tutti.



Acquisita da Apple con un accordo da 100 milioni di dollari a seguito di una gara d'appalto nel 2022, Fly Me To The Moon si presenta come una pellicola elegante e ironica, ambientata sullo sfondo ad alto rischio dello storico allunaggio dell'Apollo 11 della NASA.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Fly Me To The Moon nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.