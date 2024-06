Lenny Kravitz racconta l'amore di sua figlia Zoe con Channing Tatum

ZOË KRAVITZ, ALTRO CHE NEPO-BABY

“Quando avevo 20 anni notavo sempre un grande imbarazzo intorno a me e al mio nome, perché le eprsone erano convinte che qualunque lavoro facessi lo avessi ottenuto in virtù della mia famiglia. Quindi è stato difficile”, aveva dichiarato a Elle Us nel 2022 Zoë Kravitz, che ha spesso dovuto affrontare le accuse di essere una nepo-baby. “Con questo non voglio fingere di essere chi non sono, né di non aver avuto un accesso facilitato. Ma ho sempre lavorato duro, ho cercato di distanziarmi dalla mia famiglia per farmi un nome mio, anche se voglio loro molto bene”. Nonostante i natali celebri, tra papà Lenny Kravitz e mamma Lisa Bonnet, la modella, attrice e regista si è ritagliata una propria dimensione. A partire dal primo grande ruolo al cinema in X-Men: First Class nel 2011, per proseguire con Mad Max: Fury Road nel 2015 fino a diventare Catwoman nella saga di Batman. Nella serie tv Big Little Lies ha invece affiancato star come Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Meryl Streep, mentre in High Fidelity ha contribuito al successo del remake dell’omonimo film con John Cusack ispirato al romanzo di Nick Hornby. Zoë è anche cantante della band Lolawolf, con la quale ha pubblicato due album.