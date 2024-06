Lenny Kravitz: "Sono casto da nove anni"

Lenny Kravitz, considerato uno degli uomini più affascinanti del mondo, è single e casto da nove anni. In un’intervista a The Guardian il rocker, che ha da poco compiuto 60 anni, ha ammesso di aver vissuto un periodo da “donnaiolo” dopo il divorzio dall’attrice Lisa Bonet, la madre di sua figlia Zoë. A provocare la rottura era stato proprio Kravitz, che aveva tradito la moglie con Madonna. Quei tempi, però, sembrano essere ormai lontani, perché ora l’artista ha intrapreso un “viaggio spirituale” nato dalla consapevolezza di non voler ripetere gli errori di suo padre, Sy Kravitz, che aveva più volte tradito sua madre, l’attrice Roxie Roker. “Aspetto l’anima gemella”, ha dichiarato il rocker, che persevera nella nuova direzione sentimentale. “Ci sono voluti anni di disciplina per fare in modo che i miei desideri non avessero la meglio su di me”, ha precisato, ma alla fine sembra essere riuscito nell’intento.