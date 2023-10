6/10 ©Getty

“Sono davvero grata che questo film lo abbia portato nella mia vita in questo modo”, ha dichiarato Kravitz a WSJ. Magazine nel 2022. “Quando fai cose con le persone è uno spazio molto sacro, e quando sei compatibile con qualcuno in modo creativo spesso si aprono altri canali, perché in un certo senso condividi tutto te stesso”

Vip in vacanza, Zoë Kravitz e Channing Tatum a Ponza