Pussy Island, esordio da regista per Zoe Kravitz

La celebre attrice, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet , ha infatti lavorato alla sceneggiatura della pellicola, collaborando con E. T. Feigenbaum . Crede molto in questo progetto, al punto da esserne anche produttrice. Lo stesso dicasi per l’attore protagonista da lei scelto: Channing Tatum .

Zoe Kravitz è pronta a passare dietro la macchina da presa. Sarà impegnata per la prima volta in un progetto cinematografico in qualità di regista. Lo farà con un film dal titolo “Pussy Island”, un thriller nel quale sarà coinvolta a tutto tondo.

Pussy Island, la trama

Per il momento le notizie in merito al casting sono limitate al solo Channing Tatum. Al vaglio svariati nomi per il ruolo della protagonista femminile. Si tratterà di una cameriera di Los Angeles, che avrà la possibilità di mettere piede su un’isola privata tropicale.

Un vero e proprio paradiso, totalmente privato. Il proprietario, Tatum, è un milionario e magnate tecnologico. Il suo circolo ristretto è a dir poco esclusivo, ma la giovane riesce a infiltrarsi. L’apparenza di Pussy Island è da togliere il fiato. Un luogo fantastico e indimenticabile. Come detto, però, il genere è il thriller e ben presto la giovane si renderà conto che il proprietario, sorridente e ammaliante, cela in realtà un terrificante segreto. È in corso la fase di pre-produzione, che riguarderà scelta di location e casting soprattutto. Per le riprese vere e proprie occorrerà invece attendere il 2022.

Pussy Island, parla Zoe Kravitz

I fan di Zoe Kravitz attendono con ansia l’arrivo al cinema di “The Batman”, che la vedrà nel ruolo di Catwoman. Incuriosisce, però, non poco l’idea di vederla fare il proprio esordio da regista. Di questo ha parlato in un’intervista a “Deadline Hollywood”, spiegando d’aver iniziato a lavorare sulla sceneggiatura di “Pussy Island” nel 2017.

Un lungo processo creativo, con il titolo che inizialmente non era altro che uno scherzo. Tutto è cambiato con l’aumentare delle discussioni negli USA, e non solo, sul tema della sessualità: “Il titolo allude a quest’epoca e a una situazione in cui diciamo di non trovarci più, per quanto concerne le politiche sessuali. La gente si evolve ma nel modo di parlare di molto permangono delle espressioni di cattivo gusto. È un’abitudine”.

Il suo film sarà un mix di generi. Quello principale è il thriller, ma ci sarà spazio anche per stralci di commedia e dramma. In fase di scrittura ha delineato il ruolo della protagonista femminile su di sé. Non è però ancora chiaro se sarà lei a recitare al fianco di Channing Tatum: “Nessuno mi dà mai la chance di interpretare un ruolo del genere. Tutti mi indirizzano verso qualcosa di diverso e si aspettano da me un certo tipo di pellicole”.