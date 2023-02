Salma Hayek "quasi uccisa" da Channing Tatum sul set di Magic Mike

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Salma Hayek ha rivelato di essere stata "quasi uccisa" da Channing Tatum durante la scena della lap dance nel film Magic Mike - The Last Dance. L’attrice ha parlato di un incidente sul set del film di Steven Soderbergh in cui, per colpa del collega, se la sarebbe vista davvero brutta. Non che Tatum l'abbia fatto apposta, come vi spiegheremo tra poco.



Hayek ha rivelato l'incidente avvenuto durante le riprese in una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live!



La diva ha parlato dei ciak della sequenza della lap dance, raccontando di una parte di girato che non comparirà nel montaggio finale della pellicola in uscita (arriverà nelle sale il prossimo 10 febbraio). Si tratta del film Magic Mike - The Last Dance, sequel delle pellicole Magic Mike del 2012 e Magic Mike XXL del 2015.



Ha ricordato quanto segue: nella scena “ero a testa in giù e le mie gambe dovevano essere da qualche parte. […] Ma a testa in giù si perde il senso dell'orientamento, e non ho fatto ciò che dovevo fare”.



“Ho quasi battuto la testa ", ha detto durante lo spettacolo notturno della ABC. “[Tatum] si è aggrappato ai miei pantaloni. Io non ricordavo se avevo la biancheria intima quindi, invece di proteggermi la testa con le mani, mi sono aggrappata ai pantaloni”.



In fondo a questo articolo potete vedere l'apparizione di Salma Hayek al Jimmy Kimmel Live! in cui parla dell'incidente avvenuto sul set.