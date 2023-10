Il musicista torna con un nuovo singolo e un videoclip correlato in cui si mostra senza veli. La nuova canzone sarà disponibile dalle ore 18 di oggi, ma intanto i frame che lo mostrano nudo infiammano la rete. “Il mio cuore non può reggere questo”, scrive un utente dei social network. Lenny Kravitz lascia tutti quanti a bocca aperta con soli 10 secondi di estratto di video in cui sfoggia un fisico scolpito. Il segreto? Attività fisica e dieta (vegana, e preferibilmente crudista)

Il re è nudo. Lo chiamano proprio così, "il Re". Si tratta di Lenny Kravitz, che in queste ore infiamma la rete con un post su Instagram e sugli altri vari social network in cui condivide frame di un video dove si mostra senza veli, con un fisico scolpito e una bellezza davvero impossibile da non notare.

"TK421 Music Video", scrive a corredo dei pochi ma assai eloquenti secondi di videoclip per lanciare il conto alla rovescia che ci separa dalla sua nuova canzone, disponibile tra poche ore.

Pantaloni di pelle marrone e canotta effetto nude, almeno per quanto riguarda i pochissimi istanti in cui lo si vede vestito, perché poi per il resto del video sono solamente i tatuaggi a fare da abito al mitico musicista rock. Lo vediamo muoversi in maniera molto seducente in una vasca da bagno.

“Ero nel bel mezzo del secondo anno di un tour mondiale che doveva durarne tre quando è arrivato il Covid”, ha dichiarato Kravitz a Billboard qualche mese fa. “Quindi sono davvero felice di poter tornare in tour a suonare e a condividere quell’esperienza unica con le persone”.

Per adesso le date del tour non sono ancora state comunicate, tuttavia si sa con certezza che nel 2024 Lenny Kravitz tornerà a esibirsi dal vivo. Per la gioia dei suoi tantissimi fan, che già all'idea di rivederlo nel videoclip di cui ha appena dato un assaggio sui social sono esplosi dall'entusiasmo. Diciamo che la bacheca di Lenny Kravitz da quando ha condiviso questo contenuto scoppia di commenti, tra chi dice che non ha più parole e chi vorrebbe che quel video “durasse tre ore”.



Potete guardare l'estratto del videoclip della nuova canzone di Lenny Kravitz nel video che trovate in fondo a questo articolo.